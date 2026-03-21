Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999 per celebrare la parola poetica e la sua capacità di mantenere viva la diversità linguistica. In Francia, questa giornata viene riconosciuta come un momento importante per riflettere sul ruolo della poesia nella cultura e nella società. La ricorrenza sottolinea come la poesia continui a essere un elemento fondamentale nel contesto artistico e sociale.

di Pietro Fucile Il 21 marzo non segna solo il risveglio della natura, è anche la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999 per celebrare la parola poetica come custode della diversità linguistica e ponte universale tra i popoli. In Francia, l’iniziativa “Le Printemps des Poètes” trasforma le città in palcoscenici a cielo aperto, portando i versi fin nelle metropolitane e nelle scuole come un bene pubblico essenziale. Per portata e partecipazione, è considerato il più importante evento poetico al mondo. In Italia, sebbene la giornata si animi con letture e incontri nelle biblioteche, la ricorrenza non gode ancora del rilievo che meriterebbe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Di poesia c’è bisogno. In Francia lo hanno capito bene

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