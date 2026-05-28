Francesca Donato | Bovini abbattuti in Italia per legge dermatite nodulare bovina usata come pretesto dall' Ue - VIDEO

L'ex europarlamentare Francesca Donato: "Ti obbligano a vaccinare tutti i capi e poi li abbattono comunque" L'ex europarlamentare Francesca Donato ha pubblicato un video nel quale ha rivelato: "In Italia stanno abbattendo bovini sani, completamente sani per legge. Una legge europea che il gov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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La Dermatite nodulare bovina ha colpito allevamenti in Sardegna e Val DAosta

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