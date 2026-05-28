Francesca Donato | Bovini abbattuti in Italia per legge dermatite nodulare bovina usata come pretesto dall' Ue - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex europarlamentare ha pubblicato un video in cui denuncia che in Italia vengono abbattuti bovini sani, ritenuti malati solo a causa di una legge. Secondo la stessa, si obbliga alla vaccinazione di tutti i capi, ma comunque vengono abbattuti. La motivazione ufficiale si basa sulla dermatite nodulare bovina, ma l’ex rappresentante afferma che questa viene usata come pretesto dall’Unione Europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ex europarlamentare Francesca Donato: "Ti obbligano a vaccinare tutti i capi e poi li abbattono comunque" L'ex europarlamentare Francesca Donato ha pubblicato un video nel quale ha rivelato: "In Italia stanno abbattendo bovini sani, completamente sani per legge. Una legge europea che il gov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

francesca donato bovini abbattuti in italia per legge dermatite nodulare bovina usata come pretesto dall ue video
© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Donato: "Bovini abbattuti in Italia per legge, dermatite nodulare bovina usata come pretesto dall'Ue" - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Dermatite nodulare bovina ha colpito allevamenti in Sardegna e Val DAosta

Video La Dermatite nodulare bovina ha colpito allevamenti in Sardegna e Val DAosta

Notizie e thread social correlati

Muravera, abbattuti 25 bovini: allarme per la dermatite nodulareA Muravera sono stati abbattuti 25 bovini a causa di un'epidemia di dermatite nodulare, una malattia infettiva che colpisce il bestiame.

Bovini abbattuti anche se vaccinati: la protesta degli allevatori contro la linea UE sulla dermatite nodulare. La denuncia dell’ex dirigente veterinario Asl: “Non ha senso”Gli allevatori italiani protestano contro le direttive dell’Unione Europea sulla dermatite nodulare contagiosa bovina, una malattia virale che...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web