Gli allevatori italiani protestano contro le direttive dell’Unione Europea sulla dermatite nodulare contagiosa bovina, una malattia virale che colpisce bovini e bufali. Nonostante la natura non contagiosa del virus, si registra l’abbattimento di bovini vaccinati. Un ex dirigente veterinario ha dichiarato che questa misura non ha senso. La malattia sta creando preoccupazioni tra gli allevatori e i consumatori, anche a causa delle restrizioni e delle azioni di abbattimento.

Si chiama Dermatite nodulare contagiosa bovina, è una malattia virale che colpisce bovini e bufali e sta mandando in grave allarme gli allevatori e i consumatori italiani. La malattia è presente da decenni in Africa, Medio Oriente e in varie aree dell’Europa orientale ma non si trasmette all’uomo e il consumo di carne e latte provenienti dagli animali vaccinati è considerato sicuro dalle autorità sanitarie europee (non è quindi tecnicamente quella che si chiama zoonosi). Nel 2025 però Valle d'Aosta e Sardegna hanno imposto una vaccinazione obbligatoria per tutti i bovini presenti sul territorio, circa 35-38 mila capi, dopo i focolai registrati vicino al confine francese, per eradicare il virus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bovini abbattuti anche se vaccinati: la protesta degli allevatori contro la linea UE sulla dermatite nodulare. La denuncia dell’ex dirigente veterinario Asl: “Non ha senso”

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