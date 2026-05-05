A Muravera sono stati abbattuti 25 bovini a causa di un'epidemia di dermatite nodulare, una malattia infettiva che colpisce il bestiame. La decisione è stata presa dopo che i controlli sanitari hanno confermato la presenza del virus, innescando preoccupazioni tra gli allevatori. La situazione si è aggravata con il blocco delle movimentazioni degli animali, che rischia di influire sull'attività economica della zona.

? Cosa scoprirai Perché il rifiuto dei vaccini ha scatenato la violenza del virus?. Come influirà il blocco delle movimentazioni sull'economia del Sarrabus?. Chi deve garantire l'accesso ai veterinari per sbloccare i commerci?. Dove interverranno i carabinieri per impedire il trasporto illecito di bestiame?.? In Breve Focolai identificati il 28 aprile nel territorio di Muravera.. Rifiuto vaccini in un allevamento ha causato sintomi violenti.. Blocco totale commercio bovini vivi nelle zone rosse designate.. Pattuglie carabinieri e polizia locale presidiano collegamenti verso San Vito.. Venticinque bovini sono stati abbattuti questa mattina a Muravera per fermare la diffusione della dermatite nodulare bovina, dopo che i focolai erano stati identificati lo scorso 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muravera, abbattuti 25 bovini: allarme per la dermatite nodulare

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