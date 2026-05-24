Le sanzioni statunitensi contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina sono state ripristinate, facendo perdere a Francesca Albanese ogni entusiasmo. La sua reazione precedente, di esultanza, si è rivelata prematura dopo che le autorità americane hanno riattivato le misure restrittive. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando il ritorno delle sanzioni che erano state temporaneamente sospese. Albanese non ha più commentato la vicenda.

Albanese alle strette, balbetta davanti alle domande dei giornalisti. Cosa ha detto. La World Bank sospende il marito. E Francesca Albanese perde le staffe: “Vili” Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, aveva esultato troppo presto. La Corte d'Appello del Distretto di Columbia ha ripristinato le sanzioni nei suoi confronti dopo che, una decina di giorni fa, un giudice le aveva sospese. Per ora, quindi, gli Stati Uniti possono continuare ad "attuare e far rispettare la designazione di Francesca Albanese come cittadina straniera designata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14203”. Dopo la decisione di primo grado, Albanese aveva gridato vittoria e tutta la sinistra italiana si era schierata al suo fianco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francesca Albanese non esulta più, ripristinate le sanzioni Usa contro di lei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesca Albanese dénonce des sanctions US qui lont isolée financièrement

Notizie e thread social correlati

Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca AlbaneseUn tribunale del District of Columbia ha deciso di sospendere le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump a Francesca Albanese, relatrice speciale...

Gli Usa hanno revocato le sanzioni contro Francesca AlbaneseGli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro l'italiana Francesca Albanese, che ricopre il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni...

Temi più discussi: Tribunale Usa sospende le sanzioni a Francesca Albanese, la sinistra esulta; Gli Usa revocano le sanzioni a Francesca Albanese: sconfitta per Trump nel caso Onu-Gaza; Francesca Albanese esulta su X, tribunale federale USA blocca le sanzioni: Vince la libertà di parola; Francesca Albanese, stop alle sanzioni. Laura Boldrini esulta: Una boccata d'ossigeno | Libero Quotidiano.it.

Francesca Albanese non esulta più, ripristinate le sanzioni Usa contro di leiFrancesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, aveva esultato troppo presto. La Corte d'Appello del Distretto di Columbia ha ripristinato le sanzioni nei suoi ... iltempo.it

Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti: via le sanzioni, può usare le sue carte di creditoLa decisione del dipartimento del Tesoro americano nei confronti della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati che aveva duramente criticato Israele. Intanto Parigi h ... today.it