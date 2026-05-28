Francesca Albanese gli Usa tornano alle sanzioni
Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La decisione riguarda misure economiche e restrizioni che erano state temporaneamente sospese. Albanese si occupa di questioni legate alla situazione nei territori palestinesi ed è stata oggetto di questa misura. Le sanzioni sono state annunciate ufficialmente e sono in vigore da oggi.
Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. Una corte d’appello Usa ha annullato un precedente provvedimento che le vietava. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha reso noto che il nome di Albanese nell’elenco dei sanzionati è stato reintrodotto. Albanese è stata inserita in una lista nera a livello globale che le impedisce di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. La cittadina italiana ha ripetutamente criticato il trattamento riservato da Israele ai palestinesi nel suo ruolo di relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. 🔗 Leggi su Open.online
Francesca Albanese condemned in Italian Senate for supporting Hamas terrorists
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