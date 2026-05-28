Francesca Albanese gli Usa tornano alle sanzioni

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La decisione riguarda misure economiche e restrizioni che erano state temporaneamente sospese. Albanese si occupa di questioni legate alla situazione nei territori palestinesi ed è stata oggetto di questa misura. Le sanzioni sono state annunciate ufficialmente e sono in vigore da oggi.