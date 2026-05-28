Gli Stati Uniti hanno reinserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina. La settimana precedente, gli Stati Uniti avevano annullato le sanzioni contro di lei.

La scorsa settimana, gli Stati Uniti avevano revocato le sanzioni imposte alla relatrice speciale dell’ ONU sulla Palestina Francesca Albanese. A influenzare il ritiro della misura, giorni fa, era stata la decisione di un tribunale federale. Secondo il giudice, infatti, i provvedimenti contro la giurista italiana violavano il primo emendamento della Costituzione statunitense, che sancisce la libertà di parola e di opinione. L’amministrazione Trump, tuttavia, era immediatamente ricorsa in appello e, da ieri, l’esperta di diritto internazionale compare nuovamente nella lista delle persone sanzionate. Nel luglio del 2025, il governo americano aveva sanzionato Albanese, apertamente critica verso le politiche aggressive e violente di Israele nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesca Albanese è stata inserita di nuovo nella lista delle persone sanzionate dagli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesca Albanese condemned in Italian Senate for supporting Hamas terrorists

Notizie e thread social correlati

Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionateGli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone soggette a sanzioni.

Leggi anche: Acf, il portiere Erica Di Nallo è stata inserita nella lista delle convocate della Nazionale Italiana Under 23

Temi più discussi: Il Dipartimento del Tesoro Usa rimuove le sanzioni contro Francesca Albanese; Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese; FRANCESCA ALBANESE; Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra le persone sanzionate.

Francesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati Uniti x.com

Gli Stati Uniti ritirano le sanzioni all'esperta delle Nazioni Unite Francesca Albanese | Un giudice federale ha stabilito che le sanzioni probabilmente violavano i diritti di libertà di espressione di Albanese. reddit

Francesca Albanese di nuovo nella lista nera del Tesoro: reintrodotte le sanzioni UsaGli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi che ha duramente criticato Israele, dopo che una corte d'appello ha ... iltempo.it

Francesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati UnitiFrancesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati Uniti. Albanese è una giurista italiana, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina, ma è anche una ... ilpost.it