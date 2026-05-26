Acf il portiere Erica Di Nallo è stata inserita nella lista delle convocate della Nazionale Italiana Under 23

Notizia in breve

Il portiere Erica Di Nallo è stata convocata dalla Nazionale Italiana Under 23. La notizia arriva dall'ACF Arezzo, che ha annunciato la selezione della giocatrice. La convocazione riguarda la squadra giovanile femminile e si riferisce a un’elenco di atlete chiamate per le prossime attività ufficiali. La giocatrice, già nota nel settore, rappresenta un elemento di rilievo per il suo club e per la nazionale under 23.