Acf il portiere Erica Di Nallo è stata inserita nella lista delle convocate della Nazionale Italiana Under 23
Il portiere Erica Di Nallo è stata convocata dalla Nazionale Italiana Under 23. La notizia arriva dall'ACF Arezzo, che ha annunciato la selezione della giocatrice. La convocazione riguarda la squadra giovanile femminile e si riferisce a un’elenco di atlete chiamate per le prossime attività ufficiali. La giocatrice, già nota nel settore, rappresenta un elemento di rilievo per il suo club e per la nazionale under 23.
Arezzo, 26 maggio 2026 – ACF Arezzo è lieta di comunicare che il portiere Erica Di Nallo è stata inserita nella lista delle convocate della Nazionale Italiana Under 23. Nel corso della stagione, Di Nallo aveva già vestito la maglia azzurra con la selezione Under 20, scendendo in campo in occasione di una delle due amichevoli disputate contro la Polonia. L’estremo difensore amaranto prenderà parte al raduno in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 31 maggio al 3 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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