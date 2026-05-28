Francesca Albanese è stata reinserita nell'elenco delle persone sanzionate dagli Stati Uniti. La sua rimozione, avvenuta una settimana fa, era stata decisa da un giudice federale che aveva ritenuto la misura in contrasto con il Primo Emendamento, che tutela la libertà di espressione. La decisione di reinserirla è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Solo una settimana fa, la giurista italiana era stata rimossa dall'elenco in seguito alla decisione di un giudice federale, secondo cui la misura violava il Primo Emendamento della Costituzione statunitense, che sancisce la libertà di parola e di opinione. Tuttavia, l'amministrazione Trump ha presentato appello e ottenuto una sospensione della sentenza. Albanese è sotto sanzioni americane per aver duramente criticato l'operato di Israele a Gaza, accusando lo Stato ebraico di "genocidio" e di violazioni dei diritti umani Il Dipartimento del Tesoro Usa ha nuovamente inseritoFrancesca Albanese,Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, nella lista dellepersone soggette a sanzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesca Albanese di nuovo nella lista Usa delle persone sanzionate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRANCESCA ALBANESE di nuovo nella lista nera degli USA

Notizie e thread social correlati

Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionateGli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone soggette a sanzioni.

Francesca Albanese è stata inserita di nuovo nella lista delle persone sanzionate dagli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno reinserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina.

Temi più discussi: Francesca Albanese, gli Usa la inseriscono di nuovo fra le persone sanzionate; Albanese di nuovo sanzionata dagli Usa dopo la breve sospensione; Francesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati Uniti; Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra le persone sanzionate.

Gli Usa ripristinano le sanzioni per Francesca Albanese, la relatrice Onu di nuovo in black list x.com

Gli Stati Uniti ritirano le sanzioni all'esperta delle Nazioni Unite Francesca Albanese | Un giudice federale ha stabilito che le sanzioni probabilmente violavano i diritti di libertà di espressione di Albanese. reddit

Gli USA riattivano le sanzioni contro Francesca Albanese: annullata la precedente revocaDopo una sospensione giudiziaria temporanea, gli Usa reinseriscono Francesca Albanese nella lista OFAC, ripristinando le sanzioni e le restrizioni finanziarie. notizie.it

Gli Usa ripristinano le sanzioni per Francesca Albanese, la relatrice Onu di nuovo in black listFrancesca Albanese è nuovamente nella lista delle persone sanzionate dall’autorità Usa. Non un ripensamento ma un ribadire, da parte dell’amministrazione Trump, che negli Stati Uniti la relatrice spec ... ilgiornale.it