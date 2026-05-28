Francesca Albanese con i portuali a Genova | L’obiezione di coscienza alla guerra è un diritto costituzionale

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Albanese ha incontrato i portuali a Genova, sottolineando che l’obiezione di coscienza alla guerra è un diritto costituzionale. Ha affermato che, poiché l’Italia rifiuta la guerra, non si può sostenere un’economia di guerra che contribuisce a genocidi. Albanese ha ribadito l’importanza di rispettare questa scelta individuale e di considerarla parte integrante dei valori fondamentali della Costituzione.

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“L’obiezione di coscienza è fondamentale. Se l’Italia ripudia la guerra, significa che non puoi sostenere un’economia di guerra che si traduce in vettore di genocidio”. Ieri a Genova la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha incontrato il Collettivo autonomo dei lavoratori portuali e ha appoggiato la proposta che Usb sta costruendo con un gruppo di legali: riconoscere il diritto di rifiutare prestazioni legate alla produzione, alla ricerca, al trasporto e alla circolazione di armi. Nello stesso incontro i portuali hanno chiesto di sbloccare l’osservatorio sui traffici bellici nel porto, per rendere effettiva l’applicazione della legge 18590. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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