Durante una recente operazione, attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati colpiti da militari israeliani mentre si trovavano a bordo delle imbarcazioni coinvolte nel tentativo di attraversare il blocco navale. Tra i partecipanti si sono levate critiche sulla reazione delle forze di sicurezza, con alcune voci che hanno chiesto all’Europa di mostrare maggiore indignazione. In questi giorni, anche i portuali di Genova hanno espresso la loro rabbia per quanto accaduto.

“ Mettetevi in ginocchio con le mani a terra” è il messaggio dei militari israeliani salendo sulle imbarcazioni della Flotilla. Ormai non si fermano più e intervengono anche a 960 km da Gaza, in acque europee a largo di Creta. Il diritto internazionale è un optional per le motovedette della marina di Israele che hanno assalito, la notte del 29 aprile, decine di imbarcazioni, fermando 175 persone di 48 delegazioni della Global Sumud Flotilla, con il suo carico umanitario destinazione Gaza dove si intendeva rompere il blocco navale israeliano. Tutti sono stati trasferiti a Creta, tranne due attivisti arrestati e condotti in Israele per interrogatori, ritenuti dal Ministero degli Esteri israeliano autori di attività sospette.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Global Sumud Flotilla, attivisti picchiati. Albanese: “L’Europa dovrebbe indignarsi”. La rabbia dei Portuali di Genova

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