In Italia si discute di obiezione di coscienza, ma il Paese non riconosce ancora il diritto a morire. In ambito etico, la possibilità di rifiutare pratiche che contravvengono alle proprie convinzioni rappresenta un principio importante, come avviene nel caso dell’aborto. La questione riguarda chi si oppone a determinate procedure mediche per motivi morali, senza però che ci siano norme che tutelino il diritto di scegliere la fine della propria vita.

«Non voglio tagliare la mia coscienza perché si adatti alla moda di quest’anno» (Lillian Hellman). La frase della scrittrice americana è decisiva nel dibattito sul fine vita perché mette al centro un tema immateriale ma potente che nessun legislatore può codificare, almeno in democrazia, almeno in Italia, almeno in presenza di una Costituzione inscalfibile: l’obiezione di coscienza. Il diritto inviolabile contenuto nella Carta viene preso alla larga sia dai protocolli regionali che pretendono di sostituirsi al Parlamento (buon ultimo quello di Guido Bertolaso in Lombardia), sia dalle proposte di legge in arrivo in Aula. E viene addirittura... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Già si parla di obiezione di coscienza, ma in Italia non c’è il diritto a morire

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