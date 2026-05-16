Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova tendenza nel mondo delle fragranze, caratterizzata da profumi che richiamano i cosmetici e i prodotti di bellezza. Questi profumi si ispirano a ciprie, rossetti, blush e anche ai prodotti per la cura della pelle, creando un mix di note che ricordano odori familiari legati al mondo dell’estetica. La scelta di queste fragranze sta attirando un pubblico che cerca un’esperienza sensoriale che richiama il rituale quotidiano di cura e bellezza.

Fragranze «cosmetiche», emozioni private Parliamo di vere e proprie emozioni olfattive rimaste impresse nei ricordi, e sempre più sono oggi le eau de toilette che cercano di farcele riaffiorare. Profumi che sanno di cipria, skincare, polveri, insomma che non vogliono imitare la natura ma la vanità. Ricreare l’odore dei rossetti e delle ciprie di un tempo è, del resto, un’ispirazione frequente per i nasi che creano fragranze che in tal senso sono un inno alla femminilità. Il “farsi bella” è l’ispirazione dietro ad alcuni jus, suggestione romantica che fa leva soprattutto sui ricordi di ognuno, come dicevamo. «Le fragranze “cosmetiche” sono profumi che odorano di gesti intimi, una crema appena stesa, una cipria compatta, il rossetto nella borsetta, il talco dopo la doccia, il burro corpo, la pelle pulita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fragranze che profumano di cosmetici: tra ciprie, rossetti e skincare, il trend è l'eau de beauty-case

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Profumi Low Cost Perfetti per la Primavera

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tutti gli appuntamenti beauty del Fuorisalone, tra esperienze immersive, installazioni che raccontano fragranze e incontri inediti tra arti

Scanner della pelle via selfie, app intelligenti e dispositivi smart: la "AI skincare" è il nuovo trend beauty. Ma la tecnologia, può sostituire un esperto?L’intelligenza artificiale entra ufficialmente a far parte delle routine di bellezza.

Fragranze che profumano di cosmetici: tra ciprie, rossetti e skincare, il trend è l' eau de beauty-caseViviamo in un'era fluida dai contorni sfumati. I ruoli si invertono, le barriere cadono anche (e tantissimo) nella bellezza. Così i mondi si fondono, ad esempio quello delle fragranze con quelli di ... vanityfair.it

Cerco profumi che profumano di carote o che hanno una nota di carota. Possono anche essere le foglie della carota. reddit

A ogni mamma il suo profumo: da L’Erbolario di Avezzano nuove fragranze che raccontano emozioniC’è chi ama le note delicate e romantiche, chi preferisce profumi più caldi e avvolgenti e chi invece cerca fragranze ... marsicalive.it