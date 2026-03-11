La tendenza beauty del momento si ispira alle ballerine, portando sulle labbra tonalità di rosa soffusi e texture lucide. Dalla manicure alla nuova interpretazione delle labbra, questa moda punta su un look delicato e raffinato, con labbra piene e luminose che richiamano l’eleganza eterea delle ballerine. La tendenza sta conquistando le appassionate di bellezza in questa stagione.

Dalla ballet manicure alle ballerina lips, la tendenza più delicata della stagione celebra rosa soffusi, texture lucide e un’eleganza eterea che mette al centro labbra piene e naturalmente luminose. Il fascino delicato del mondo della danza continua a ispirare la moda e la bellezza, e oggi si traduce in una delle tendenze più romantiche e sofisticate del momento. Il ballerina core nasce inizialmente come estetica fashion, fatta di tutù vaporosi, body aderenti e ballerine minimal che hanno conquistato le it girl più influenti, trasformando il guardaroba in una versione contemporanea e urbana dello stile da sala prove. Da lì il passo verso il beauty è stato naturale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ballerina core: il trend beauty più romantico del momento conquista anche le labbra

