Sono state annunciate tre grandi operazioni di sviluppo immobiliare che coinvolgono Capannoli, Calcinaia e Pontedera. Le operazioni prevedono investimenti significativi nel settore del commercio e del turismo, con lavori di valorizzazione e riqualificazione di aree specifiche. I progetti sono stati presentati ufficialmente e prevedono interventi di ampliamento e rinnovamento di strutture commerciali e ricettive, con l’obiettivo di potenziare l’attrattività delle località interessate.

Tre importanti operazioni di sviluppo e valorizzazione immobiliare che interesseranno Capannoli, Calcinaia e Pontedera. La Holding Continental rafforza la propria presenza con interventi strategici che uniscono riqualificazione urbana, rilancio economico e, soprattutto, opportunità occupazionali. Uno dei progetti principali riguarda l’ex centro commerciale di Capannoli, recentemente rilevato dal gruppo. L’obiettivo – viene spiegato – è quello di rilanciare il complesso attraverso un’importante opera di ristrutturazione e ammodernamento. I primi lavori sono in partenza e riguardano i parcheggi esterni, mentre successivamente le opere interesseranno anche la galleria interna e gli spazi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra commercio e turismo : "Tre maxi investimenti"

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Barbara Rwodzi (Minister of Tourism and Hospitality Industry of Zimbabwe)

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