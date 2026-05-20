Elezioni comunali a Pistoia | Confesercenti ha incontrato i tre candidati a sindaco Richieste e aspettative di commercio e turismo

Nelle settimane che hanno preceduto le elezioni comunali a Pistoia, Confesercenti ha organizzato incontri con i tre candidati principali alla carica di sindaco. Durante le riunioni, sono state discusse le questioni legate a commercio e turismo, con i rappresentanti dell’associazione che hanno presentato richieste e aspettative rivolte alle future amministrazioni. I confronti si sono svolti in modo separato, offrendo a ciascun candidato l’opportunità di illustrare le proprie proposte e di ascoltare le esigenze del settore.

Anna Maria Celesti è la candidata del centrodestra. Medico ginecologo, nata a Messina nel 1955 elaureata all’Università di Firenze, svolge da oltre 35 anni la professione tra Pistoia e Firenze.Esponente storica di Forza Italia, partito nel quale milita da oltre vent’anni, è stata consiglieraregionale. Nel 2012 aveva già corso per la carica di sindaco di Pistoia, allora per il Popolo dellaLibertà. Dal dicembre 2025 ricopre il ruolo di sindaca facente funzioni dopo l’elezione diAlessandro Tomasi in consiglio regionale. La sua candidatura è sostenuta da Forza Italia, Fratellid’Italia, Lega, Udc e liste civiche Amo Pistoia e Led. Giovanni Capecchi è il candidato del centrosinistra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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