Tre maxioperazioni immobiliari tra commercio e turismo in provincia di Pisa

In provincia di Pisa, la holding Continental ha concluso tre operazioni di valorizzazione immobiliare che coinvolgono le località di Capannoli, Calcinaia e Pontedera. Le operazioni riguardano interventi nel settore commerciale e turistico, con l’obiettivo di ampliare e migliorare le proprietà nelle aree interessate. Le transazioni sono state finalizzate recentemente e rappresentano un incremento della presenza della holding nel territorio, con investimenti dedicati a sviluppi immobiliari nelle zone indicate.

La holding Continental rafforza la propria presenza in provincia di Pisa con tre importanti operazioni di valorizzazione immobiliare che interesseranno Capannoli, Calcinaia e Pontedera. Gli interventi riguardano centri commerciali e un hotel diffuso.Uno dei progetti principali riguarda l'ex. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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