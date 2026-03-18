Foto di minori e video pedopornografici nel pc | arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni residente in provincia di Taranto è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver detenuto materiale pedopornografico, tra cui foto di minori e video. L’arresto è stato eseguito in seguito a una perquisizione presso la sua abitazione. La polizia ha sequestrato il materiale sospetto durante le operazioni di controllo.