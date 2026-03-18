Foto di minori e video pedopornografici nel pc | arrestato 41enne
Un uomo di 41 anni residente in provincia di Taranto è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver detenuto materiale pedopornografico, tra cui foto di minori e video. L’arresto è stato eseguito in seguito a una perquisizione presso la sua abitazione. La polizia ha sequestrato il materiale sospetto durante le operazioni di controllo.
Un uomo di 41 anni, residente in provincia di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione è scaturita da un’attività di monitoraggio costante della rete condotta dagli operatori della Polizia Postale, impegnati nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. L’intervento è stato eseguito dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto, in seguito a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Nel corso della perquisizione personale, domiciliare e informatica, gli agenti hanno rinvenuto oltre 600 file di materiale illecito archiviati negli hard disk in uso all’uomo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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