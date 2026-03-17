Orrore e abusi all’asilo a Bristol | educatore condannato a 24 anni di carcere

Un educatore di Bristol è stato condannato a 24 anni di carcere per aver commesso abusi su cinque bambini in un asilo nido della città. Il caso ha coinvolto le autorità e ha suscitato grande scalpore nel Regno Unito, coinvolgendo molte famiglie che avevano affidato i propri figli alla struttura. La vicenda ha portato all’arresto e alla condanna dell’uomo, che ora dovrà scontare la pena.

Abusi su cinque bambini in un asilo nido di Bristol. Un caso che ha sconvolto il Regno Unito e scosso profondamente decine di famiglie. Un educatore di 30 anni, Nathan Bennett, è stato condannato a 24 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver abusato sessualmente di cinque bambini affidati alle sue cure in un asilo nido di Bristol. La sentenza è stata pronunciata dalla Bristol Crown Court, dove il giudice Hart ha definito l’imputato «un pedofilo pericoloso e incorreggibile», sottolineando come i reati siano stati commessi in un luogo che avrebbe dovuto rappresentare sicurezza e protezione per i più piccoli. Bennett lavorava presso l’asilo Partou King Street, struttura dedicata alla prima infanzia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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