Foto di Belen Rodriguez in difficoltà la dura reazione di Caterina Balivo
Una foto di Belen Rodriguez in difficoltà ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo. Recentemente, Caterina Balivo ha espresso commenti duri sulla vicenda. La discussione si concentra sulla diffusione dell’immagine e sulle conseguenze per la showgirl, mentre le reazioni pubbliche continuano a crescere. La questione rimane al centro dell’attenzione mediatica senza ulteriori sviluppi noti.
La vicenda che ha coinvolto Belen Rodriguez continua a far discutere, ma nelle ultime ore è arrivata una dura condanna da parte della televisione e del giornalismo. Perché se da un lato c’è la preoccupazione sincera per le condizioni della showgirl argentina, dall’altro è emerso un retroscena: qualcuno avrebbe provato a vendere ai giornali alcuni scatti che la ritraevano nei suoi momenti più fragili. A condannare il fatto senza mezzi termini è stata anche Caterina Balivo durante la puntata de La Volta Buona andata in onda mercoledì 27 maggio su Rai 1. Belen Rodriguez, le foto in difficoltà. La questione è stata sollevata in onda da Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, intervenuto in collegamento con lo studio. 🔗 Leggi su Dilei.it
Belen Rodriguez racconta il suo Natale - Cena di Natale 23/12/2025
Notizie e thread social correlati
Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: la reazione di Stefano De MartinoBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale di Milano, dove era stata ricoverata a causa di un momento di fragilità.
Belen Rodriguez ricoverata dopo il malore: la reazione di Stefano De MartinoBelen Rodriguez è stata ricoverata dopo aver accusato un malore che ha richiesto un intervento di emergenza.
Temi più discussi: Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez, portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini. La conduttrice è tornata a casa; Volevano vendermi le foto di Belen in evidente difficoltà, io le ho buttate via: la confessione in tv e la dura reazione di Caterina Balivo; Belen Rodriguez, l’affetto dei vip dopo il ricovero: Cosa ne sappiamo?. Da Mara Venier a Luxuria, cos’hanno detto.
In questi ultimi due giorni Belén è stata poco bene ed è stata ricoverata in ospedale!!! Cara Belén, noi ti auguriamo di riprenderti al più presto e di tornare a sorridere come in questa foto #belenrodriguez #forzabelen x.com
Belen Rodriguez: il retroscena del no Mediaset a L'Isola dei Famosi reddit
Santiago, figlio di Belén Rodríguez e Stefano De Martino, ha preso una decisione destinata a far discutere: non vuole più apparire sui social dei genitori. A rivelarlo è stata la stessa Belen, spiegando che la scelta non è stata imposta dagli adulti, ma nasce diret facebook
Belen Rodriguez fotografata in difficoltà, retroscena a La Volta Buona| Caterina Balivo furiosa: Mai qui!Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi: Rifiutato di pubblicare foto di Belen Rodriguez…, il retroscena a La Volta Buona. ilsussidiario.net
Malore Belen, la confessione che gela Caterina Balivo: Volevano vendermi delle foto…Belen Rodriguez, il retroscena sulle foto prima del malore: la rivelazione durante la puntata de La Volta Buona. donnaglamour.it