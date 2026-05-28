Una foto di Belen Rodriguez in difficoltà ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo. Recentemente, Caterina Balivo ha espresso commenti duri sulla vicenda. La discussione si concentra sulla diffusione dell’immagine e sulle conseguenze per la showgirl, mentre le reazioni pubbliche continuano a crescere. La questione rimane al centro dell’attenzione mediatica senza ulteriori sviluppi noti.

La vicenda che ha coinvolto Belen Rodriguez continua a far discutere, ma nelle ultime ore è arrivata una dura condanna da parte della televisione e del giornalismo. Perché se da un lato c’è la preoccupazione sincera per le condizioni della showgirl argentina, dall’altro è emerso un retroscena: qualcuno avrebbe provato a vendere ai giornali alcuni scatti che la ritraevano nei suoi momenti più fragili. A condannare il fatto senza mezzi termini è stata anche Caterina Balivo durante la puntata de La Volta Buona andata in onda mercoledì 27 maggio su Rai 1. Belen Rodriguez, le foto in difficoltà. La questione è stata sollevata in onda da Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, intervenuto in collegamento con lo studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Foto di Belen Rodriguez in difficoltà”, la dura reazione di Caterina Balivo

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Temi più discussi: Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez, portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini. La conduttrice è tornata a casa; Volevano vendermi le foto di Belen in evidente difficoltà, io le ho buttate via: la confessione in tv e la dura reazione di Caterina Balivo; Belen Rodriguez, l’affetto dei vip dopo il ricovero: Cosa ne sappiamo?. Da Mara Venier a Luxuria, cos’hanno detto.

In questi ultimi due giorni Belén è stata poco bene ed è stata ricoverata in ospedale!!! Cara Belén, noi ti auguriamo di riprenderti al più presto e di tornare a sorridere come in questa foto #belenrodriguez #forzabelen x.com

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