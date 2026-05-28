Forza Venite Gente | il musical delle classi quinte del Convitto Nazionale di Avellino emoziona l’Auditorium Polo Giovani

Le classi quinte della Primaria del Convitto Nazionale sono andate in scena il 26 maggio, presso l'Auditorium Polo Giovani di Avellino, con il musical "Forza Venite Gente", per rappresentare la ‘rivoluzione’ di Francesco d'Assisi e per condividere messaggi di fratellanza, pace e accoglienza. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Il Convitto nazionale di Avellino si prepara all'edizione 2026 della Notte del ClassicoIl Convitto Nazionale di Avellino si appresta a partecipare alla XII edizione della “Notte del Classico” nel 2026.

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’Forza venite gente’, 45 anni di successoLa speranza, l’amore per la vita e l’amore per la natura sono al centro di ‘Forza Venite Gente’, un singolare musical sulla storia di San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della morte del ... ilrestodelcarlino.it