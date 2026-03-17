’Forza venite gente’ la Corale al Mascagni

Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Gruppo Corale Città di Chiusi porterà in scena, il 21 e 22 marzo al Teatro Mascagni, il celebre musical "Forza venite gente", acclamato in tutta Italia con migliaia di repliche. Lo spettacolo, ideato da Michele Paulicelli e con testi di Mario Castellacci, rappresenta un’esperienza culturale che trasmette valori universali: pace, fratellanza, rispetto per la natura. Le voci corali si intrecceranno alla narrazione teatrale, accompagnate dalle musiche originali. Tra gli interpreti: Flavio Mencobello (Francesco), Francesca Trentini (Chiara), Roberto Paoloni (Bernardone), Sara... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Una selezione di notizie su Forza venite

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