Forza Italia sulla riforma idrica | Gestione pubblica meno frammentazione e più investimenti

Da ilpescara.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Forza Italia ha dichiarato che la riforma idrica mira a mantenere la gestione pubblica e in house del servizio, ridurre la frammentazione tra i gestori e rafforzare il sistema. La proposta si concentra su investimenti più consistenti senza compromettere le esigenze dei territori.

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“Il nostro obiettivo è stato chiaro fin dal primo giorno: mantenere la gestione pubblica e in house del servizio, ridurre la frammentazione dei gestori e costruire un sistema più forte senza mortificare le legittime aspettative dei territori”. Questo il commento del capogruppo regionale di Forza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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