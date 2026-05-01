Forza Italia critica il bilancio | Più spese che investimenti

Forza Italia ha espresso critiche sul bilancio approvato dalla Giunta, sottolineando che le spese superano gli investimenti. In particolare, il partito ha osservato che nella gestione delle risorse mancano progetti mirati e interventi concreti per la comunità. La discussione si concentra sulla distribuzione delle risorse e sulla mancanza di una strategia chiara nell'impiego del denaro pubblico.

"Alla Giunta manca la visione nella gestione delle risorse disponibili e negli interventi concreti per la comunità". Michele de Rosa, consigliere di Forza Italia, interviene sul rendiconto 2025. "La spesa corrente è più elevata di quella destinata agli investimenti: troppe risorse assorbite dal funzionamento ordinario e poche rivolte allo sviluppo del territorio. Allarmante è anche il saldo di cassa: dal 2021 al 2025 è diminuito di 20 milioni di euro. Come possono dichiararsi soddisfatti e sostenere di aver raggiunto gli obiettivi del DUP rispetto a quanto effettivamente realizzato?". "Uno scenario confermato dal sondaggio, commissionato dall’amministrazione, su qualità della vita a Carpi, servizi e gestione urbana, da cui è emersa una profonda insoddisfazione generale, con valutazione media di 5,6.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Forza Italia critica il bilancio: Più spese che investimentiAlla Giunta manca la visione nella gestione delle risorse disponibili e negli interventi concreti per la comunità. msn.com

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