I vertici lucani di Forza Italia hanno smentito le indiscrezioni sulle dimissioni di Casellati. Vito Bardi e Francesco Cupparo hanno ribadito che non ci sono state dimissioni ufficiali e hanno negato qualsiasi cambiamento nella leadership. Le voci circolate nei giorni scorsi sono state definite infondate dai rappresentanti regionali del partito, che hanno confermato il mantenimento delle attuali posizioni. La notizia delle dimissioni non trova riscontro nelle dichiarazioni ufficiali dei leader lucani.

? Domande chiave Chi sono i leader lucani che hanno reagito contro le indiscrezioni?. Come hanno risposto Vito Bardi e Francesco Cupparo alle voci?. Perché i vertici regionali parlano di tentativi di divisione artificiale?. Quali conseguenze avrà la prossima stagione congressuale sulla leadership locale?.? In Breve Bardi, Cupparo, Picerno e Aliandro smentiscono le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Il Quotidiano.. Cupparo rimanda la scelta dei dirigenti alla prossima stagione congressuale del partito.. Picerno e Aliandro difendono la stabilità organizzativa di Forza Italia in Basilicata.. Vito Bardi, Francesco Cupparo, Fernando Picerno e Gianuario Aliandro si sono schierati in modo netto contro le notizie di stampa che riguardano presunte dimissioni della senatrice Casellati dalla guida di Forza Italia in Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia: i vertici lucani smentiscono le dimissioni di Casellati

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