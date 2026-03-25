La pressione di Forza Italia e Fratelli d' Italia per le dimissioni di Santanchè Il silenzio della Lega

Dopo che la premier ha chiesto pubblicamente le dimissioni della ministra per il Turismo, i rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno espresso il loro supporto alle sue parole. Nel frattempo, i membri della Lega non hanno commentato pubblicamente la situazione e non hanno preso posizione sulla richiesta di dimissioni. La vicenda riguarda le dichiarazioni di Meloni nei confronti della ministra Santanchè.

Dopo la richiesta pubblica della premier Giorgia Meloni per le dimissioni della ministra per il Turismo Daniela Santanchè, i colleghi di maggioranza stanno accogliendo e rilanciando le parole della presidente del Consiglio. Fatta eccezione per la Lega di Matteo Salvini: diversi esponenti leghisti, contattati dal Foglio, hanno preferito non commentare la situazione e non rilasciare alcuna dichiarazione, né sulle dimissioni, né tantomento su un eventuale voto della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti della ministra per il Turismo. Silenzio totale. In ogni caso, i primi a scaricare la ministra sono stati proprio i colleghi di partito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La pressione di Forza Italia e Fratelli d'Italia per le dimissioni di Santanchè. Il silenzio della Lega Articoli correlati Sondaggi politici, le destre in affanno e il campo largo si avvicina: in calo Fratelli d’Italia, Forza Italia e LegaI sondaggi evidenziano un momento di difficoltà per il centrodestra: il campo largo si avvicina con il calo di Fdi, Fi e Lega. Comunali, Lega Sant’Agata: “Fratelli d’Italia e Forza Italia chiariscano loro posizione”Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla... Tutto quello che riguarda Forza Italia Temi più discussi: Referendum, il bicchiere mezzo pieno di Forza Italia: Il No vince in Italia, ma Sondrio premia il Sì; Petrolio russo, governo diviso: scontro Salvini-Tajani; No, Farmacap non ha interrotto i rapporti con l'israeliana Teva; Elio Della Patrona, Forza Italia: ''Referendum, a Sondrio ha vinto il Sì. Sarà importante tenerne conto''. La pressione di Forza Italia e Fratelli d'Italia per le dimissioni di Santanchè. Il silenzio della LegaLa richiesta di Giorgia Meloni alla ministra del Turismo divide la coalizione di governo. Meloniani e azzurri si schierano dalla parte della premier, mentre gli esponenti leghisti preferiscono non com ... ilfoglio.it Referendum: per il M5S vittoria politica, per Forza Italia la riforma rimane sul tavoloDue visioni prevedibilmente opposte quelle di Forza Italia e del Movimento 5 stelle a livello regionale sull'esito del referendum e la vittoria del NO. Il coordinatore regionale Rosaria Tassinari sull ... lapressa.it https://www.telenuova.tv/2026/03/25/pagani-forza-italia-candida-massimo-donofrio-a-sindaco/ - facebook.com facebook Marina Berlusconi vuol separare la carriera di Tajani da Forza Italia x.com