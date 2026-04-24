Donne ai vertici | i numeri che smentiscono le promesse del Governo

Dopo le nomine di aprile 2026, solo 8 donne su 73 ricoprono ruoli di vertice nelle aziende partecipate dallo Stato. Il divario occupazionale tra uomini e donne è del 53,3 per cento, mentre quello tra le percentuali di presenza maschile e femminile nelle posizioni di leadership si attesta al 71,1 per cento. Questi dati mostrano come le promesse di aumentare la rappresentanza femminile non si siano tradotte in una significativa variazione delle statistiche.

? Cosa sapere Solo 8 donne su 73 vertici di aziende partecipate statali dopo le nomine aprile 2026.. Il divario occupazionale femminile raggiunge il 53,3 per cento contro il 71,1 per cento maschile.. I dati sulla presenza femminile nei vertici delle partecipate statali e nel mercato del lavoro smentiscono le promesse fatte da Meloni il 25 ottobre 2022 quando alla Camera dichiarò la necessità di abbattere l’ostacolo che separa le donne dai ruoli di potere. Mentre il governo ha recentemente rinnovato i vertici di Enel, Enav, Eni e Leonardo assegnando sette posti a uomini e uno solo a una donna, le statistiche indicano che su 73 amministratori delegati e presidenti di aziende a partecipazione pubblica, le donne sono soltanto 8, ovvero meno dell’11 per cento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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