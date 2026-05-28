Il programma “Forum” ha concluso la stagione televisiva 20252026 con ottimi ascolti su Canale 5 e Retequattro. La trasmissione ha registrato numeri record, confermando il suo ruolo di punta nel daytime. La versione “Lo Sportello di Forum” ha contribuito al successo complessivo, attirando un vasto pubblico durante tutto l’arco della stagione. I dati di ascolto evidenziano un incremento rispetto alle annate precedenti, consolidando la posizione del programma nel panorama televisivo.

Successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum” nella stagione televisiva 20252026. Si è chiusa ieri, mercoledì 27 maggio, un’altra stagione di grande successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum”, i programmi condotti da Barbara Palombelli che continuano a rappresentare un punto di riferimento del day time televisivo italiano. Anche quest’anno il tribunale televisivo più longevo della tv italiana ha ottenuto risultati molto positivi in termini di ascolti, confermandosi uno dei pilastri della programmazione di Canale 5 e Retequattro. La quarantunesima edizione di “Forum”, in onda su Canale 5, ha dominato la propria fascia oraria con una media del 19. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forum chiude una stagione da record: ottimi ascolti per Barbara Palombelli su Canale 5 e Retequattro

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