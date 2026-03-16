Nella mia valigia del GF Vip Alessandra Mussolini sorprende Barbara Palombelli a Forum

Il 16 marzo Alessandra Mussolini ha partecipato come ospite a Forum, condotto da Barbara Palombelli, dove ha parlato della sua prossima partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi. Durante l'intervista, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua valigia per il reality. La Mussolini ha risposto alle domande di Palombelli in modo diretto, senza aggiungere commenti su motivazioni o dettagli personali.

Nella mattinata del 16 marzo Alessandra Mussolini è stata protagonista di un’intervista a Forum, condotto da Barbara Palombelli, in cui ha parlato della sua imminente partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi. L’attrice e politica ha rivelato alcuni dettagli curiosi e inediti sulla sua preparazione, raccontando come stasera verrà “prelevata” da casa e portata in un hotel segreto, prima di fare il suo ingresso ufficiale nella famosa dimora gieffina. Come da regolamento, le verrà tolto il cellulare, ma l’attenzione si è subito spostata su ciò che porterà con sé nella valigia. Non sono mancati commenti sulle prime impressioni riguardo agli altri concorrenti già presenti nella Casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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