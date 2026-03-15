Sicilia | -800 imprese ma il lavoro cresce grazie al Pnrr

In Sicilia, nel periodo tra il 2023 e il 2025, quasi 800 imprese del settore delle costruzioni hanno chiuso i battenti. Nonostante questa diminuzione, il mercato del lavoro nel settore mostra segnali di crescita, alimentata dai investimenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La situazione riflette un cambiamento importante nel panorama economico regionale, con effetti visibili anche sul fronte occupazionale.

Il settore delle costruzioni in Sicilia sta vivendo una fase di profonda riorganizzazione caratterizzata dalla chiusura di quasi 800 imprese nel biennio 2023-2025. Mentre il numero di aziende cala drasticamente, i dati mostrano un aumento delle ore lavorate e della massa salariale nel 2025, ma solo grazie alla spinta temporanea degli incentivi fiscali e del Pnrr. Giovanni Pistorio, segretario regionale della Fillea Cgil, evidenzia come la regione si trovi in un punto di svolta critico: la tenuta attuale è legata a fondi destinati ad esaurirsi entro un anno, lasciando aperta la domanda su quale sarà lo scenario occupazionale successivo. La contrazione strutturale del tessuto imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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