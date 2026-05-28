Forte grandinata su Milano strade ricoperte di ghiaccio | il video

Una forte grandinata ha interessato Milano, con le strade ricoperte di ghiaccio. La perturbazione si è verificata nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, in concomitanza con un'allerta gialla per rischio temporali. L'allerta è attiva fino a mezzanotte. Sono stati registrati danni e disagi nelle aree colpite, con immagini che mostrano il livello di accumulo di ghiaccio sulle strade.

Era prevista un'allerta gialla per rischio temporali a partire proprio dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, e proseguirà fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Italy's Worst Storm! Hail and Flooding Ravage Oria Streets

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