Forte grandinata su Milano strade ricoperte di ghiaccio | il video

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forte grandinata ha interessato Milano, con le strade ricoperte di ghiaccio. La perturbazione si è verificata nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, in concomitanza con un'allerta gialla per rischio temporali. L'allerta è attiva fino a mezzanotte. Sono stati registrati danni e disagi nelle aree colpite, con immagini che mostrano il livello di accumulo di ghiaccio sulle strade.

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Era prevista un'allerta gialla per rischio temporali a partire proprio dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, e proseguirà fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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