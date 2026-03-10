Grandinata si abbatte sul centro storico | le basole ricoperte di ghiaccio

Nel primo pomeriggio di oggi, una forte grandinata ha colpito il centro storico di Oria, ricoprendo le vie con uno spesso strato di ghiaccio. La pioggia intensa si è abbattuta rapidamente, lasciando le basole del centro storico completamente coperte. La grandinata si è conclusa nel giro di pochi minuti, lasciando il territorio sotto una coltre di ghiaccio.

Una precipitazione breve ma intensa ha creato qualche disagio ai cittadini di Oria, dove si sono registrati degli allagamenti ORIA - Breve ma intensa la pioggia che nel primo pomeriggio di oggi (martedì 10 marzo) si è abbattuta su Oria. Per alcuni minuti l'acqua si è trasformata in grandine. Grossi chicchi sono piombati sul centro storico. Le basole delle vie più centrali sono state ricoperte da lastre di ghiaccio. Una patina bianca si è formata anche sulle auto. Alcune stradine si sono allagate, con disagi sia per i residenti che per gli automobilisti. Fortunatamente, come detto, il fenomeno è durato non più di un'ora. Una volta smesso di piovere, la situazione è tornata alla norma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: Violenta grandinata si abbatte su Caserta

Centro storico, Giangrandi (Csn): "Sicurezza sì, rigidità no. Dubbi sul modello di logistica urbana"“La sicurezza delle aree del centro storico ad alto flusso pedonale è un obiettivo giusto e condivisibile.

Altri aggiornamenti su Grandinata si abbatte sul centro...

Temi più discussi: Grandinata violenta si abbatte sul centro della Capitale dopo una mattinata di sole; Maltempo a Treviso, fulmine si abbatte su un albero di 12 metri e lo squarcia. Rischia di crollare su una casa; Maltempo Lazio, forte temporale con grandine a Roma: strade imbiancate, traffico in tilt | FOTO e VIDEO; Maltempo India, violenta grandinata a Kohima: fiumi di acqua e ghiaccio e città imbiancata | VIDEO.

Grandine su Montefalcone nel SannioMaltempo sulla regione, con piogge forti e vento soprattutto nelle aree interne. L'instabilità continuerà anche nelle prossime ore ... rainews.it

Bomba d'acqua su Roma: grandinata record, molte strade allagate in centroUn'improvvisa bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Roma nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 marzo. Grandine e ... msn.com

Un violento acquazzone con una fitta grandinata ha colpito nel pomeriggio di oggi (9 marzo) San Felice a Cancello e alcune zone di Caserta. Il fenomeno temporalesco, intorno alle 15, è stato molto intenso ma localizzato: in altre aree della provincia n - facebook.com facebook