Maxi grandinata si abbatte su Cislago | strade e sottopassi invasi da fiumi di ghiaccio

Il 6 maggio, Cislago è stata colpita da una forte grandinata che ha provocato l'accumulo di ghiaccio su strade e sottopassi. Le strade sono state invase da blocchi di ghiaccio, costringendo residenti e squadre di protezione civile a intervenire per rimuoverli, come se fosse neve. La situazione ha causato disagi e rallentamenti alla circolazione nel centro abitato.

Le strade di Cislago (Varese) sono state invase dal ghiaccio durante la grandinata del 6 maggio. Residenti e protezione civile hanno dovuto spalare come fosse neve.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Grandinata si abbatte sul centro storico: le basole ricoperte di ghiaccioUna precipitazione breve ma intensa ha creato qualche disagio ai cittadini di Oria, dove si sono registrati degli allagamenti ORIA - Breve ma intensa... “Strade invase da fiumi di ghiaccio!”. Italia sotto la grandine: è emergenzaUna violenta ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore tra il Comasco e il Varesotto, dove forti temporali accompagnati da una intensa... Una raccolta di contenuti Maxi grandinata si abbatte su Cislago: strade e sottopassi invasi da fiumi di ghiaccioLe strade di Cislago (Varese) sono state invase dal ghiaccio durante la grandinata del 6 maggio. Residenti e protezione civile hanno dovuto spalare come fosse neve. fanpage.it Maxi grandinata a Cislago, le foto già storiche con cumuli di grandine e pale al lavoro. Nessun danno alle abitazioniCISLAGO – Strade trasformate in distese bianche, auto quasi sommerse dal ghiaccio e residenti costretti a spalare davanti a case […] ... ilsaronno.it