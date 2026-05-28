Sky Sport riporta che, secondo le ultime notizie, la scelta del nuovo allenatore del Napoli non è ancora ufficiale. Massimo Ugolini, in collegamento da Roma, ha dichiarato che, fino a due giorni fa, si pensava che la candidatura di Italiano fosse in vantaggio. La decisione finale non è stata ancora comunicata.

Sky Sport dà le ultime notizia in merito alla scelta del prossimo allenatore del Calcio Napoli. Massimo Ugolini in collegamento da Roma dichiara: Due giorni si pensava che Italiano potesse spuntarla. “Allegri è in netto vantaggio su Italiano per raccogliere l’eredità di Conte. Due giorni si pensava che Italiano potesse spuntarla. Però poi il presidente De Laurentiis dopo attenta riflessione ha virato su Massimiliano Allegri che ha un curriculum di tutto rispetto sia in Italia sia a livello internazionale. Parliamo di un tecnico che ha disputato due finali di Champions League”. La virata su Allegri è una decisione sorprendente. Prosegue Ugolini: “Si tratta di una decisione per certi aspetti sorprendente considerando il lavoro che è stato fatto con Italiano, c’è stato un pre-accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Forse è stato un giorno decisivo per Allegri allenatore del Napoli (Sky Sport)

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