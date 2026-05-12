Abbiamo fatto miracoli | il sindaco uscente Ferrara traccia un bilancio a conclusione del suo mandato VIDEO

Il sindaco uscente di Chieti ha pubblicato un video sui social in cui riassume i cinque anni e mezzo di amministrazione. Nel messaggio, ha affermato che durante il suo mandato sono stati realizzati interventi significativi, definendoli come “miracoli”. La comunicazione si concentra sulla sintesi delle azioni e dei risultati ottenuti nel periodo di gestione, senza entrare nel dettaglio delle singole iniziative o delle criticità affrontate.

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