Abbiamo fatto miracoli | il sindaco uscente Ferrara traccia un bilancio a conclusione del suo mandato VIDEO

Da chietitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco uscente di Chieti ha pubblicato un video sui social in cui riassume i cinque anni e mezzo di amministrazione. Nel messaggio, ha affermato che durante il suo mandato sono stati realizzati interventi significativi, definendoli come “miracoli”. La comunicazione si concentra sulla sintesi delle azioni e dei risultati ottenuti nel periodo di gestione, senza entrare nel dettaglio delle singole iniziative o delle criticità affrontate.

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“Abbiamo fatto dei miracoli”. Così, in un video diffuso sui social, il sindaco Diego Ferrara traccia un bilancio dei cinque anni e mezzo in cui ha governato la città di Chieti. Un video elettorale, che è anche una sorta di testamento che rivendica il suo impegno per la città, in cui fa il punto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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