Abbiamo fatto miracoli | il sindaco uscente Ferrara traccia un bilancio a conclusione del suo mandato VIDEO
Il sindaco uscente di Chieti ha pubblicato un video sui social in cui riassume i cinque anni e mezzo di amministrazione. Nel messaggio, ha affermato che durante il suo mandato sono stati realizzati interventi significativi, definendoli come “miracoli”. La comunicazione si concentra sulla sintesi delle azioni e dei risultati ottenuti nel periodo di gestione, senza entrare nel dettaglio delle singole iniziative o delle criticità affrontate.
“Abbiamo fatto dei miracoli”. Così, in un video diffuso sui social, il sindaco Diego Ferrara traccia un bilancio dei cinque anni e mezzo in cui ha governato la città di Chieti. Un video elettorale, che è anche una sorta di testamento che rivendica il suo impegno per la città, in cui fa il punto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Il sindaco uscente Marco Montin pronto al mandato bis a PernumiaIl primo cittadino uscente di Pernumia Marco Montin a capo della lista civica "Futuro Impegno Solidarietà" a meno di due mesi dalle amministrative...
Serie D, il dg Meschini traccia il bilancio della stagione. "Fossombrone, i conti tornano. Abbiamo reagito ad ogni guaio»Una stagione dai due volti, segnata da difficoltà iniziali ma anche da una crescita progressiva che ha portato a centrare, con merito, la terza...
Argomenti più discussi: De Luca contro Salvini: Sul Ponte raccontano miracoli, ma a Messina manca ancora l’acqua; Calcio In Prima Categoria gli azulgrana conquistano la meritata salvezza ai playout. Romagnano, il miracolo di Battaglia: Un finale di stagione incredibile; Stellone: Ho il contratto, ma parlerò col club. Tonucci: È stata un’altra grande annata; Voglio solo una città normale: Lamberti Castronuovo, il candidato che non promette miracoli.
Gli abbiamo chiesto l’impossibile perché lui ci ha insegnato che esiste e quando Alex Zanardi è finito contro un camion con la sua handbike il mondo ha fatto il tifo e lui ha resistito, ma pretendere che tornasse per darci la prova dei miracoli era troppo. È rimast x.com
La Stampa. . Gli abbiamo chiesto l’impossibile perché lui ci ha insegnato che esiste e quando Alex Zanardi è finito contro un camion con la sua handbike il mondo ha fatto il tifo e lui ha resistito, ma pretendere che tornasse per darci la prova dei miracoli era tro facebook
Aiuto per trascrivere vecchie lettere familiari italiane reddit
Atalanta, Carnesecchi: Abbiamo fatto sembrare il Milan non una squadra da Champions, ma qualcosa di molto menoMarco Carnesecchi, determinante per la vittoria della Dea con due miracoli su Nkunku, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta. milannews.it