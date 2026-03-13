Migliaia di multe controlli e sanzioni | è il bilancio della Polizia Locale

Con l'inizio del nuovo anno, la Polizia Locale di Salò ha registrato migliaia di multe, controlli e sanzioni. Il bilancio delle attività svolte nelle ultime settimane evidenzia un’intensa attività di controllo del territorio e di verifica delle norme, con interventi che coinvolgono diversi settori. La Polizia Locale ha operato quotidianamente per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nella città.

Con il vecchio anno alle spalle e il 2026 ormai già avviato verso la primavera, è tempo di bilanci anche per la Polizia Locale di Salò. Il Comune in questi giorni ha reso noti i dati dell'attività relativa al 2025: "Sicurezza, stradale, presidio del territorio in chiave di prevenzione e presenza nelle frazioni nell'ambito del progetto ad esse dedicato – scrive il Comune –: l'anno 2025 ha visto la Polizia Locale protagonista di un'intensa attività sul territorio, assicurando un efficace servizio per la comunità salodiana". Tra i tanti numeri sul tavolo, fa sicuramente effetto leggere di 6.142 sanzioni complessive (più di 16 al giorno) per sosta in area vietata, in spazi riservati al caricoscarico o alle persone disabili, su attraversamenti pedonali o per inosservanza del parcometro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

