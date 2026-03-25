Polizia locale oltre mille multe per la velocità

La Polizia Locale di Cento ha presentato ieri il report relativo ai dati del 2025, evidenziando un incremento nel numero di sanzioni comminate per infrazioni legate alla velocità. Oltre mille multe sono state notificate nel corso dell'anno, riflettendo l'attività svolta in vari settori di intervento. I numeri indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e sono stati analizzati nel dettaglio nel documento ufficiale.

Sono in aumento i numeri del 2025 della Polizia Locale di Cento che ieri ha presentato il suo report, suddiviso nei molteplici settori di intervento. "Tante le attività su più fronti e sempre più importante presidio del territorio – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi –. E quest’anno si avranno anche 29 nuove telecamere oltre a 4 varchi di lettura targhe, che andranno soprattutto nelle frazioni". Presente anche l’assessore alla sicurezza Mario Pedaci che, tra le altre cose, ha sottolineato il lavoro fatto con il protocollo bullismo. "Negli ultimi tempi ha trovato realizzazione concreta – ha detto – con attivazioni sempre più precise, mirate e azioni pertinenti perché il bullo venga disattivato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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