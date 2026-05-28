Forbidden fruit spoiler 28 maggio 2026 | Ender cade nel tranello di Shaika e fa un incidente
Oggi, giovedì 28 maggio 2026, è andato in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Durante la puntata, Ender è caduto in un tranello teso da Shaika, che ha portato a un incidente. La scena ha coinvolto i personaggi principali, creando tensione e scompiglio tra i protagonisti. La puntata si è conclusa con questa sequenza, lasciando gli spettatori in attesa di sviluppi futuri.
Va in onda oggi, giovedì 28 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che l'appuntamento di Yildiz con Devrin non è andato affatto bene, l'uomo infatti per tutto il tempo ha parlato solo di sé facendola annoiare. Spoiler Forbidden fruit 28 maggio 2026: Erim confessa alla madre cosa ha fatto per Halit, intanto Sahika. Erim rivelerà ad Ender che per aiutare economicamente il padre ha venduto la sua chitarra, una confessione fatta con il supporto di Yigit. Lei poco dopo uscirà di casa per recarsi a Tuzla per svolgere una commissione per Kaya ma la sua auto non partirà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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