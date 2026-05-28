Forbidden fruit spoiler 28 maggio 2026 | Ender cade nel tranello di Shaika e fa un incidente

Notizia in breve

Oggi, giovedì 28 maggio 2026, è andato in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Durante la puntata, Ender è caduto in un tranello teso da Shaika, che ha portato a un incidente. La scena ha coinvolto i personaggi principali, creando tensione e scompiglio tra i protagonisti. La puntata si è conclusa con questa sequenza, lasciando gli spettatori in attesa di sviluppi futuri.