Oggi, 19 maggio 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata vede il personaggio di Lila che rifiuta la vicinanza di Yigit, mentre Yildiz decide di aiutare Ender. La narrazione si concentra su queste dinamiche tra i protagonisti, senza altri dettagli sulla trama. La trasmissione si inserisce nel palinsesto quotidiano della rete, attirando l’attenzione di chi segue le storie della serie.

Va in onda oggi, martedì 19 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika ha chiesto sia al fratello che a Nadir di poter lavorare con loro ma entrambi gli hanno detto di no. La sorella di Kaya ha chiesto al nipote di parlare con il padre, il ragazzo gli ha detto che la zia potrebbe mettersi di nuovo in brutte situazioni se non accoglierà la sua richiesta. Mentre sarà all'Università Yigit scoprirà che Lila è stata lasciata dal ragazzo che frequentava e proverà a starle accanto ma dovrà fare i conti con l'ennesimo rifiuto. Il ragazzo chiederà alcuni consigli sull'amore a Caner, lui lo inviterà a lasciare spazio alla sua ex per darle modo di metabolizzare quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 19 maggio 2026: Lila rifiuta la vicinanza di Yigit, Yildiz aiuta Ender

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