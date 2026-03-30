Cambio palinsesto Mediaset | Forbidden fruit cancellata in prime time su Canale 5

Da superguidatv.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha modificato il palinsesto di Canale 5, eliminando la trasmissione serale di Forbidden fruit, ora cancellata dal prime time. La soap turca, arrivata alla terza stagione in Italia, continuerà a essere visibile durante il daytime, ma non sarà più proposta nelle ore serali. La decisione riguarda esclusivamente la programmazione televisiva e non coinvolge altri canali o produzioni.

Nuovo cambio di palinsesto Mediaset che interessa i fans della soap turca Forbidden fruit. Il serial – giunto in Italia alla sua terza stagione – non vedrà più una programmazione serale su Canale 5, ma proseguirà con il suo appuntamento in daytime. Forbidden fruit: Canale 5 cancella la programmazione del giovedì sera. Per qualche settimana gli appassionati del serial drammatico turco Forbidden fruit avevano potuto contare su una programmazione maxi, che vedeva i loro beniamini presenti 7 giorni su 7 in daytime e il giovedì in prima serata. Grazie a questa speciale collocazione, le trame della terza stagione erano riuscite a fare un grande salto in avanti, evento tutt’altro che trascurabile visto che – solo pochi giorni fa – dalla Turchia è arrivata la notizia che la serie avrà anche una settima stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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