Cambio palinsesto Mediaset | Forbidden fruit cancellata in prime time su Canale 5

Mediaset ha modificato il palinsesto di Canale 5, eliminando la trasmissione serale di Forbidden fruit, ora cancellata dal prime time. La soap turca, arrivata alla terza stagione in Italia, continuerà a essere visibile durante il daytime, ma non sarà più proposta nelle ore serali. La decisione riguarda esclusivamente la programmazione televisiva e non coinvolge altri canali o produzioni.

Nuovo cambio di palinsesto Mediaset che interessa i fans della soap turca Forbidden fruit. Il serial – giunto in Italia alla sua terza stagione – non vedrà più una programmazione serale su Canale 5, ma proseguirà con il suo appuntamento in daytime. Forbidden fruit: Canale 5 cancella la programmazione del giovedì sera. Per qualche settimana gli appassionati del serial drammatico turco Forbidden fruit avevano potuto contare su una programmazione maxi, che vedeva i loro beniamini presenti 7 giorni su 7 in daytime e il giovedì in prima serata. Grazie a questa speciale collocazione, le trame della terza stagione erano riuscite a fare un grande salto in avanti, evento tutt’altro che trascurabile visto che – solo pochi giorni fa – dalla Turchia è arrivata la notizia che la serie avrà anche una settima stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: Forbidden fruit cancellata in prime time su Canale 5 Articoli correlati Forbidden Fruit ritorna in prime time su Canale 5Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Leggi anche: Forbidden fruit cancellata su Canale 5: ecco quando e perché Contenuti utili per approfondire Cambio palinsesto Temi più discussi: Cambio di palinsesto Canale 5: Forbidden Fruit raddoppia nel weekend; Forbidden Fruit: dal 2 aprile cambia la programmazione. Puntata cancellata il giovedì; Cambio programmazione 22-29 marzo: Forbidden Fruit ridotta, Grande Fratello Vip a rischio; Forbidden fruit cambia programmazione | la mossa a sorpresa di Mediaset. Cambio palinsesto Mediaset: Forbidden fruit cancellata in prime time su Canale 5Cambio programmazione Mediaset: Forbidden fruit cancellata il giovedì sera su Canale 5, cosa vedremo al posto del serial turco? superguidatv.it Forbidden Fruit cambio programmazione: la soap si sposta in prime time al posto del GF VipIl palinsesto Mediaset cambia ancora e questa volta al centro della rivoluzione c’è Forbidden Fruit. La soap turca, amatissima dal pubblico italiano, conquista sempre più spazio fino ad arrivare alla ... it.blastingnews.com Cambio di palinsesto a Mediaset. Il Gf cambia la messa in onda. - facebook.com facebook