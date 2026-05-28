Forbidden fruit 3 replica puntata 28 maggio in streaming | Video Mediaset

Nella puntata di oggi di Forbidden Fruit 3, un personaggio confessa di aver venduto la sua chitarra per sostenere finanziariamente il padre. La scena si svolge con il supporto del fratello maggiore, che ascolta la confessione di Ender. La puntata è disponibile in streaming e va in onda il 28 maggio.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 28 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna con il supporto del fratello maggiore, Erim confessa a Ender che ha venduto la sua chitarra per aiutare economicamente suo padre. Successivamente Ender, uscendo di casa, si accorge che la sua auto non parte e accetta un passaggio offertole da Sahika per andare a Tuzla e fare una commissione per Kaya; durante il tragitto, si verifica un incidente (orchestrato da Sahika) e il van si ribalta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 142 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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