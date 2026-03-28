Forbidden fruit 3 replica puntata del 28 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 28 marzo, va in onda in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata, il personaggio di Halit, che ha appena vissuto un episodio di pericolo di vita, cerca di ricostruire la propria esistenza e approfondisce le informazioni sul passato del personaggio Nadir.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 28 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit, che ha appena scampato la morte, cerca di fare ordine nella sua vita e indaga sul passato del misterioso Nadir. Quest’ultimo tenta di avvicinarsi a Ender e si offre di riportarla a casa dopo averla incontrata “casualmente” in un ristorante. Usa lo stesso stratagemma con Yildiz, intavolando una discussione con lei in una caffetteria e suggerendole di essere padrona della sua vita, e infine con Yigit ed Emir, soccorrendoli dopo che un’auto li ha quasi investiti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 57 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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