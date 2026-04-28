Forbidden fruit 3 replica puntata 28 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 28 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming su Video Mediaset. In questa puntata, Sahika propone di aiutare Yigit a ristabilire il rapporto con la famiglia di Lila. La trama si concentra sui tentativi dei personaggi di ricucire i legami interrotti e sulle dinamiche tra i protagonisti. La puntata è visibile online per gli spettatori interessati.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 28 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika si offre di aiutare YIgit a riavvicinarsi alla famiglia di Lila. Come primo passo, Sahika va a presentarsi a Zerrin e le chiede di dare una seconda possibilità a suo nipote. Durante una conversazione con Zehra, Zerrin le dice che secondo lei Halit e Leyla hanno una relazione. Zehra con un escamotage va a passare una giornata in ufficio dal padre e cerca Leyla, con cui va in caffetteria cercando di scoprire qualcosa sui due. Nonostante il parere contrario di Halit, Yildiz va negli studi televisivi. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 99 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 28 aprile in streaming | Video Mediaset La Forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 Gennaio: Sarp arrestato Nerzi arriva alla festa di D Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata del 28 febbraio in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – sabato 28 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Leggi anche: Forbidden fruit 3, replica puntata del 28 marzo in streaming | Video Mediaset Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 23 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 19 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 25 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 25 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 29 settembre al 3 ottobreUna piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda ... tgcom24.mediaset.it Striscia la notizia. . Attentato a Donald J. Trump , spari durante la cena dei corrispondenti a Washington Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/trump-spari-durante-la-cena-dei-corrispondenti-a-washington-come-avra-reagito #Stri - facebook.com facebook