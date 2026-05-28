Football-in | a Pra’ un torneo per l' inclusione e il benessere degli adolescenti

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, dalle 10 alle 13, si svolge a Pra’ un torneo di Football-in organizzato dall’ASD Praese. L’evento, promosso da TAG Teen Agency e finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa, mira a promuovere inclusione e benessere tra gli adolescenti attraverso il calcio a 5. L’iniziativa coinvolge giovani e si svolge sul campo dell’associazione, favorendo sport, condivisione e integrazione.