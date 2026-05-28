FoodTalk | Un capolavoro di dolce | sembra cioccolato ma non è

Una chef ha presentato un dolce dall’aspetto di cioccolato, ma al taglio rivela strati di fegato di manzo, fegatini di pollo e foie gras. La creazione combina alta cucina e sorpresa visiva, con ingredienti insoliti per un dessert. La preparazione è stata mostrata in un evento dedicato alla gastronomia innovativa. La composizione ha attirato l’attenzione per l’uso inaspettato di carni e foie gras in un dolce. La presentazione ha suscitato reazioni tra il pubblico presente.

La chef di Futura Anastasia Parisi crea una sorprendente opera di alta cucina: l'aspetto è quello di un dolce al cioccolato, ma "il cacao lascia spazio a una stratigrafia di fegato di manzo, fegatini di pollo e foie gras". Creatività, riuso e tradizione si fondono per un risultato eccellente. La chef Anastasia Paris racconta la sua visione imprenditoriale e la particolare esperienza con l'ideazione e la realizzazione di un nuovo locale. La storia di Futura mostra che è possibile affrontare il mondo del food con soluzioni fuori dall'ordinario. Le nuove generazioni non vogliono più lavorare nei ristoranti? Oppure sono i ristoratori che pagano poco e non offrono buone condizioni? O ci sono altri temi più profondi da affrontare? Ne parliamo con Anastasia Paris, chef e imprenditrice di Futura. 🔗 Leggi su Laverita.info

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