Frolla e Cioccolato il workshop dolce e divertente

Si svolge un workshop dedicato alla preparazione di dolci, con particolare attenzione alla frolla e al cioccolato. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto mettere le mani nell'impasto, sentire il profumo del cioccolato che si scioglie e imparare tecniche di base per creare dolci fatti in casa. L’attività si rivolge a chi desidera trascorrere un momento tra cucina e divertimento, riscoprendo gesti tradizionali e sapori autentici.