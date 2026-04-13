Frolla e Cioccolato il workshop dolce e divertente
Si svolge un workshop dedicato alla preparazione di dolci, con particolare attenzione alla frolla e al cioccolato. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto mettere le mani nell'impasto, sentire il profumo del cioccolato che si scioglie e imparare tecniche di base per creare dolci fatti in casa. L’attività si rivolge a chi desidera trascorrere un momento tra cucina e divertimento, riscoprendo gesti tradizionali e sapori autentici.
Ci sono gesti semplici che riportano indietro nel tempo, come le mani nella frolla, il profumo del cioccolato che si scioglie e la sensazione di creare qualcosa da zero. Dalla voglia di creare un’esperienza da condividere, in famiglia o con gli amici, è nata l’idea dell’evento “Frolla e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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