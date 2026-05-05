Negli ultimi tempi, sui social si diffondono video di dolci che sembrano frutta fresca, ma in realtà sono creazioni di mousse e cioccolato. Questi prodotti sono realizzati con grande attenzione ai dettagli e vengono venduti a prezzi elevati, attirando l’attenzione di molti utenti. La tendenza sta spopolando tra appassionati di pasticceria, anche se spesso si pone il dubbio sulla reale qualità e autenticità di queste opere d’arte commestibili.

La frutta realistica è il nuovo fenomeno della pasticceria contemporanea, un trend che sta conquistando i social con video ipnotici ma che porta anche a una domanda: è vera alta pasticceria o solo un trucco da vetrina? Di cosa stiamo parlando? Di dolci costruiti per somigliare a frutta vera. Potremmo quasi parlare di pasticceria trompe-l’œil, ovvero che “inganna l’occhio”. Dentro questi capolavori di pasticceria non c’è ovviamente la frutta ma strati di mousse, gelée e cioccolato. Una goduria. La genesi di questa ossessione dolciaria ha un nome e un luogo preciso: Cédric Grolet, pasticcere francese che attorno al 2014 inizia a sperimentare il trompe-l’œil al Le Meurice, il palazzo parigino di Alain Ducasse.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sembra una mela ma nasconde mousse e cioccolato: la frutta realistica che inganna (e costa tantissimo)

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