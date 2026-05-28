Fondi per finanziare il Capodanno a Catania archiviata l' inchiesta su Galvagno

Notizia in breve

La gip di Palermo ha archiviato l'inchiesta per corruzione riguardante il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. La decisione riguarda l'assegnazione di fondi per il Capodanno 2024 in piazza Duomo a Catania. L'indagine si concentrava sull'ipotesi di illeciti nella distribuzione delle risorse destinate all’evento. La procura aveva aperto il procedimento, ma la gip ha deciso di chiudere il caso in questa parte dell’indagine.