Fondi per finanziare il Capodanno a Catania archiviata l' inchiesta su Galvagno
La gip di Palermo ha archiviato l'inchiesta per corruzione riguardante il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. La decisione riguarda l'assegnazione di fondi per il Capodanno 2024 in piazza Duomo a Catania. L'indagine si concentrava sull'ipotesi di illeciti nella distribuzione delle risorse destinate all’evento. La procura aveva aperto il procedimento, ma la gip ha deciso di chiudere il caso in questa parte dell’indagine.
La gip di Palermo, Patrizia Ferro, ha archiviato l'inchiesta per corruzione sul presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, di Fratelli d'Italia, nella parte che riguarda l'assegnazione dei fondi destinati a finanziare il Capodanno 2024 che si tenne in piazza Duomo, a Catania. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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