Dopo quattro anni dalla riapertura dell’indagine sui attentati dinamitardi attribuiti all’Unabomber, le autorità hanno deciso di archiviare il procedimento riguardante un sospettato. Il legale della persona coinvolta ha commentato che il processo ha comportato vent’anni di sofferenza per il suo assistito. La decisione di chiudere le indagini si basa su elementi che non avrebbero confermato il coinvolgimento dell’indagato nei fatti contestati.

A quattro anni dalla riapertura del caso di Unabomber – una serie di oltre 30 attentati dinamitardi in Friuli-Venezia Giulia e Veneto tra il 1993 e il 2006, rimasti senza un colpevole identificato – la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha archiviato il fascicolo mettendo la parola fine alle indagini. “Lui se l’aspettava. Era una previsione che avevo già fatto e non avevo dubbi su questo risultato perché la situazione era molto chiara sul piano probatorio”, commenta a LaPresse l’avvocato Maurizio Paniz, difensore di Elvo Zornitta, ingegnere di Azzano Decimo che per anni fu il principale sospettato degli attentati. Contro di lui l’accusa di un poliziotto esperto in balistica del laboratorio di indagini criminalistiche poi accusato di aver manipolato una prova fondamentale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Unabomber, archiviata l’inchiesta su Zornitta. Il legale: ‘Vent’anni di sofferenza’

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