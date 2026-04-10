Report audio Sangiuliano | archiviata inchiesta su Ranucci

Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l’inchiesta che coinvolgeva alcune persone, tra cui un giornalista. La vicenda riguardava un’indagine precedente e si riferiva a un’indagine giudiziaria che era stata aperta e successivamente chiusa. Il procedimento era stato avviato in relazione a fatti riportati in alcuni report e audio, ma non sono state prese ulteriori azioni giudiziarie.

(Adnkronos) – E’ stata archiviata dal Tribunale di Roma l’inchiesta che vedeva indagati il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il giornalista Luca Bertazzoni per interferenze illecite nella vita privata in relazione alla vicenda della diffusione di un audio in una puntata di Report tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ranucci e Report esultano, l'audio di Sangiuliano era legittimo: tolta sanzione da 150 mila euro del GaranteUna vittoria per Sigfrido Ranucci: il Tribunale di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta dal Garante della Privacy alla Rai per la... Ranucci e Report, annullata la sanzione del Garante sul caso Sangiuliano: “Legittimo trasmettere l’audio tra l’ex ministro e la moglie”Roma – Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione... Gasparri in Antimafia: Archiviata la pista nera sulle stragi. Ranucci: Guardi Report Sangiuliano, a Report l'audio della confessione alla moglie: «Ti ho tradita». Bufera contro la trasmissione e RanucciReport manda in onda l'audio della confessione di Gennaro Sangiuliano alla moglie Federica Corsini, sul tradimento con Maria Rosaria Boccia, e scoppia la polemica. Il programma di inchiesta condotto ... corriereadriatico.it I pm di Roma chiedono l’archiviazione di Report per l’audio di Sangiuliano. Il Garante della privacy è isolatoPer la pubblicazione dell’ormai noto audio della conversazione tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, i giornalisti di Report dovrebbero essere archiviati. Non avevano la ... ilfattoquotidiano.it